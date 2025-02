L’ultimo bollettino sulle condizioni del Papa: “crisi isolata di broncospasmo”

MeteoWeb

“Il Santo Padre nel primo pomeriggio di oggi, dopo una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato una crisi isolata di broncospasmo che ha, tuttavia, determinato un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio”. Lo fa sapere il Vaticano aggiornando sulle condizioni di salute del Papa. “Il Santo Padre è stato prontamente broncoaspirato e ha iniziato la ventilazione meccanica non invasiva, con una buona risposta sugli scambi gassosi. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. La prognosi permane pertanto ancora riservata”, fa sapere il bollettino medico. In mattinata ha ricevuto l’Eucarestia.

Papa Francesco “non è intubato”, ha una “maschera che lo aiuta nella respirazione”, specificano le fonti vaticane.

La crisi broncospasmatica per il Papa è cominciata oggi pomeriggio alle 14: è stato aiutato con la nuova ventilazione e il momento critico è rientrato nell’arco della giornata. Questo nuovo episodio, riferiscono fonti vaticane, conferma quello che i medici hanno sempre detto in queste due settimane, ovvero che la situazione è complessa, che la prognosi è riservata e che il Papa non è ancora fuori pericolo. Questa crisi è stata diversa da quella di sabato: in entrambi i casi si è trattato di una crisi respiratoria ma oggi è subentrato il broncospasmo e il vomito che è stato aspirato. Sono necessarie 24-48 ore per valutare se la crisi di oggi avuta dal Papa abbia determinato un peggioramento delle sue condizioni.

