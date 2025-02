L’ultimo bollettino sulle condizioni del Papa: dalla polmonite bilaterale all’insufficienza renale

MeteoWeb

Le condizioni di salute del Pontefice – come ha registrato il bollettino medico – stasera fanno registrare un “ulteriore lieve miglioramento” anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. La polmonite bilaterale che i medici del Gemelli stanno curando persiste e, a quanto si apprende da fonti vaticane, segue la normale evoluzione di una persona che riceve la terapia. Nel bollettino medico serale si è registrato dunque un “ulteriore lieve miglioramento” e non si registrano più i sintomi dell’insufficienza renale che era stata riscontrata nei giorni scorsi.

Le medesime fonti ribadiscono che il Pontefice si alimenta normalmente con cibo solido e che parla con i medici che lo hanno in cura e con i collaboratori che fanno la spola con il Vaticano. Nel bollettino serale si parla per la prima volta di “fisioterapia respiratoria” a cui si sottopone il Pontefice ma si dice anche che è una fisioterapia che “continua” segno che il Pontefice da quando è al Gemelli la stava già facendo.

