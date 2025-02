UNIMONT e Enel Green Power Italia insieme: l’accordo per attività di ricerca e formazione

MeteoWeb

L’Università degli Studi di Milano, attraverso il polo alpino UNIMONT, ed Enel Green Power Italia – Unità Territoriale Cedegolo avviano una collaborazione con l’obiettivo di intraprendere attività comuni di ricerca e formazione. “Grazie a questa convenzione, i ricercatori di UNIMONT avvieranno studi per analizzare gli effetti del cambiamento climatico nelle aree proglaciali dell’Adamello, con particolare attenzione alla vegetazione, al suolo e ai fenomeni di dissesto. Inoltre, docenti e studenti del Polo UNIMONT parteciperanno a iniziative di formazione e ricerca sulle tematiche ambientali ed energetiche, tra cui un corso di perfezionamento o Summer School e un ciclo di seminari sull’energia idroelettrica”. E’ quanto si legge in una nota.

Enel Green Power Italia – Unità Territoriale Cedegolo sosterrà il progetto finanziando la ricerca, contribuendo al corso di perfezionamento/Summer School e fornendo supporto logistico per il trasporto del personale e delle attrezzature mediante proprie funivie. Inoltre, aprirà i propri siti industriali – dighe, opere idrauliche e centrali idroelettriche – agli studenti interessati a sviluppare tesi di laurea sulle tematiche idroelettriche e metterà a disposizione il proprio personale per la realizzazione dei seminari sull’energia idroelettrica. UNIMI, attraverso il Polo UNIMONT, si impegnerà a coinvolgere il personale docente, ricercatore e tecnico per la conduzione delle attività scientifiche, la progettazione del percorso formativo e la divulgazione dei risultati, in stretta collaborazione con Enel Green Power Italia – Unità Territoriale Cedegolo e altri enti territoriali.

“La convenzione rientra nelle iniziative dell’istituendo “Contratto di Fiume del Fiume Oglio di Valle Camonica”, promosso da Comunità Montana di Valle Camonica e altre istituzioni. Questo strumento volontario di programmazione strategica e negoziata avrà l’obiettivo di tutelare e gestire correttamente le risorse idriche, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile del territorio e la mitigazione dei rischi idraulici”, si legge ancora.

Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, sottolinea l’importanza di questa collaborazione: “l’accordo tra UNIMONT ed Enel Green Power Italia rappresenta un’opportunità importante per mettere in sinergia competenze accademiche e risorse del territorio, affrontando le sfide ambientali con un approccio concreto e innovativo. Studenti e ricercatori potranno approfondire tematiche cruciali come la gestione sostenibile delle risorse idriche e gli effetti del cambiamento climatico nelle aree montane, contribuendo attivamente alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturale alpino. Grazie a questa collaborazione, uniremo ricerca, formazione e applicazione pratica, con l’obiettivo di formare una nuova generazione di professionisti consapevoli e preparati ad affrontare le sfide della transizione ecologica”.

Luca Giupponi, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano-Polo UNIMONT aggiunge: “l’attività di ricerca che verrà condotta dai ricercatori di UNIMONT nell’alta Val d’Avio consentirà di comprendere meglio i processi naturali che regolano la colonizzazione della vegetazione, l’erosione e la formazione di suolo nelle aree deglacializzate a causa del riscaldamento climatico. I dati raccolti dai ricercatori contribuiranno ad arricchire le conoscenze scientifiche di questi ecosistemi “dinamici” e saranno divulgati agli stakeholders e ai partecipanti della summer school”.

Matteo Bossi, Responsabile dell’Unità Territoriale di Cedegolo per Enel Green Power Italia conclude: “Enel Green Power Italia, all’interno del Contratto di Fiume di Valle Camonica, ha deciso di stringere questa straordinaria partnership con l’Ateneo perché crede fortemente nelle tematiche ambientali e legate all’energia rinnovabile. L’Azienda fornirà supporto economico, logistico e tecnico per diversi progetti, sia di natura accademica sia formativa. Infatti, Enel Green Power sarà impegnata, insieme all’Ateneo, in una ricerca scientifica in Val d’Avio, ai piedi dell’Adamello. Inoltre, attraverso seminari previsti per il prossimo autunno, diffonderà la conoscenza dell’idroelettrico, una fonte rinnovabile determinante per la transizione energetica. L’Azienda è infine felice di poter aprire a tutti gli studenti di UNIMONT i propri asset in Valle Camonica per lo sviluppo di tesi di laurea triennali e magistrali”.

