Gli Urali visti dallo Spazio, “una terra di severa bellezza” | FOTO

Il corrispondente speciale della TASS e cosmonauta di Roscosmos Ivan Vagner ha fotografato la parte più alta della catena degli Urali, gli Urali subpolari, dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). “Le immagini mostrano la parte più alta della catena degli Urali, gli Urali subpolari, che rimangono ancora poco studiati, allettando turisti e ricercatori con i loro segreti. Questa è una terra di severa bellezza, fitte nebbie, laghi di montagna e leggende fiabesche. C’è qualcosa di cui sorprendersi qui anche per coloro che non credono alle leggende. Per molto tempo si è creduto che qui non ci fossero ghiacciai e ciò non poteva essere dovuto alla bassa altitudine delle montagne e alle peculiarità del clima“, ha spiegato Vagner.

Il cosmonauta ha sottolineato che i primi ghiacciai furono scoperti 100 anni fa nella zona della montagna più alta degli Urali, la Narodnaya (1895 m). “Abbiamo scoperto 143 ghiacciai che si trovano ben al di sotto della linea di neve climatica“, ha aggiunto Vagner.

