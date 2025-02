USA-Canada, il consigliere di Trump spinge per rinegoziare il confine

MeteoWeb

Il capo stratega della Casa Bianca e principale consigliere di Trump, Peter Navarro, sta spingendo per rinegoziare il confine tra USA e Canada, riporta il Telegraph. Citando proposte “estreme”, il Canada ha sospeso i negoziati finché i funzionari chiave degli Stati Uniti non saranno confermati dal senato. “Navarro ha raccomandato di rivedere il confine tra Canada e Stati Uniti, il che è semplicemente folle e pericoloso”, ha detto al The Telegraph una fonte vicina ai negoziati. Navarro sta anche sostenendo la rimozione del Canada dall’alleanza di intelligence Five Eyes.

