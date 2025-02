USA, collisione tra aerei in Arizona: almeno un morto

MeteoWeb

Continua il periodo nero dell’aviazione degli USA. Almeno una persona sarebbe rimasta uccisa in una collisione a mezz’aria nei pressi dell’aeroporto regionale di Marana, a nord-ovest di Tucson, in Arizona. Lo riporta Fox News, citando il Dipartimento di Polizia di Marana. Le autorità hanno confermato la presenza di almeno una vittima, ma i soccorritori stanno ancora lavorando sulla scena e potrebbero emergere ulteriori dettagli. Non sono state fornite immediatamente informazioni sugli aerei coinvolti nella collisione o sulle modalità con cui si è verificata.

La Polizia ha reso noto che stanno intervenendo anche la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board.

