USA: due collisioni aeree mancate a Washington e Chicago

Nel giro di un’ora e mezzo, due voli commerciali negli Stati Uniti hanno dovuto cambiare le procedure di atterraggio per evitare una collisione. Il primo episodio è avvenuto all’aeroporto di Washington. Il secondo, a Chicago. Un aereo di American Airlines partito da Boston ha dovuto cambiare le procedure di atterraggio al Reagan National Airport di Washington, per evitare la collisione con un altro aereo che stava in fase di decollo sulla stessa pista. Lo riportano alcuni media americani. L’agenzia federale dei trasporti ha detto che l’episodio è avvenuto alle 8:20 di mattina (le 14:20 in Italia).

“Un controllore di volo – ha dichiarato l’agenzia – ha dato istruzioni al volo 2246 di girare in tondo sull’aeroporto per assicurarsi che ci fosse separazione con un aereo che era in fase di decollo“. Un passeggero che vive a Boston ha raccontato al New York Times che era già nervoso per il fatto di dover atterrare a Washington, dopo la tragedia aerea avvenuta a gennaio quando un elicottero militare si è scontrato in volo con un aereo di American Airlines in fase di atterraggio, provocando 67 morti. “Non c’è stato niente di graduale – ha spiegato – la sensazione è che il pilota abbia dovuto compiere una manovra d’emergenza“.

Il secondo episodio

Novanta minuti dopo, un episodio simile si è registrato all’aeroporto internazionale Midway di Chicago. Un aereo della Southwest Airlines, proveniente da Omaha, stava per atterrare quando un jet privato ha occupato la pista, costringendo il primo aereo a invertire la rotta, quando ormai era a una ottantina di metri dal jet. Southwest ha confermato a CBS che il Boeing 737 Max8 ha dovuto fare una “rotazione per evitare una possibile collisione con un altro velivolo“.

Allarme sicurezza aerea negli USA

I due episodi rilanciano l’allarme sicurezza negli Stati Uniti dopo una serie di gravi incidenti che hanno funestato il 2025, tra cui quello di Washington. L’amministrazione Trump ha intanto tagliato i fondi e il personale federale impiegato nelle torri di controllo, un settore che già negli ultimi anni era considerato in sofferenza.

