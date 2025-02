USA, falle nella sicurezza informatica espongono reti governative sensibili

MeteoWeb

Un’inchiesta recente ha rivelato una vulnerabilità senza precedenti nei sistemi informatici del governo degli Stati Uniti, esponendo reti critiche a potenziali attacchi informatici. Tra i sistemi compromessi figurano laboratori di ricerca nucleare e infrastrutture federali altamente sensibili. Secondo quanto riporta Cyber Intel, dall’8 gennaio 2025, numerosi server governativi sono apparsi su Shodan.io, un motore di ricerca specializzato in dispositivi connessi a Internet. Normalmente protetti da firewall e autenticazioni multilivello, questi sistemi sono ora facilmente accessibili, facilitando operazioni di spionaggio da parte di attori ostili come Cina e Russia.

Gli hacker possono sfruttare questa esposizione per individuare vulnerabilità non corrette, forzare password, infiltrarsi nei sistemi tramite configurazioni deboli e distribuire malware. Ciòrappresenta un rischio senza precedenti per la sicurezza nazionale e la privacy dei cittadini americani, aumentando esponenzialmente il pericolo di attacchi informatici mirati.

