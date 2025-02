USA nella morsa del gelo: -39°C in North Dakota, a Detroit esplodono le tubature | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di gelo eccezionale sta mettendo in ginocchio gli USA centrali e orientali, con oltre 95 milioni di persone colpite da temperature polari. L’arrivo del vortice polare ha fatto precipitare le temperature a livelli record, causando la chiusura di scuole, la rottura di tubature e l’istituzione di rifugi temporanei per i senzatetto. Secondo Andrew Orrison, meteorologo del National Weather Service, “alcune delle temperature più fredde dell’intera stagione invernale stanno colpendo attualmente il centro degli Stati Uniti“. La situazione si è aggravata dopo le tempeste del fine settimana che hanno colpito la costa orientale, causando almeno 17 vittime.

Temperature glaciali e venti gelidi

Il Midwest è tra le aree più colpite, con temperature percepite che raggiungono i -45/-51°C. In North Dakota, la città di Bismarck ha registrato una temperatura record di -39°F (-39,4°C), superando il precedente di -37°F (-38,3°C) del 1910.

Disagi e caos trasporti

Le condizioni meteo hanno causato gravi problemi ai trasporti, con centinaia di distretti scolastici costretti a chiudere o a passare alla didattica a distanza in Oklahoma, Iowa, Minnesota, Nebraska, Wisconsin, Kansas e Missouri. In Kansas City, decine di tende sono state allestite all’interno di un edificio per ospitare le persone senza dimora.

In Oklahoma, il peggioramento delle condizioni ha reso impraticabili molte strade: la Highway 75 tra Tulsa e Okmulgee è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di veicoli e camion intrappolati sul ghiaccio. Le autorità hanno dovuto impiegare squadre di emergenza per spargere sale e sabbia sulle carreggiate.

USA nella morsa del gelo, nevicate eccezionali e stato di emergenza

Nella parte nordorientale degli Stati Uniti, lo Stato di New York è stato colpito da nevicate abbondanti, con oltre 30 cm di neve previsti nelle aree a Est del Lago Ontario. Il vento forte ha causato condizioni di “white-out“, rendendo pericolosi gli spostamenti.

Il Kentucky, già devastato da recenti inondazioni, si prepara ad affrontare una tempesta che potrebbe fare registrare oltre 15 cm di neve. Il governatore Andy Beshear ha annunciato un incremento delle misure di emergenza, poiché le condizioni climatiche estreme hanno già causato 14 vittime nello Stato, molte delle quali tra i senzatetto.

Situazioni di emergenza si registrano anche in Virginia, Carolina del Nord e Tennessee, con la dichiarazione dello stato di emergenza e la mobilitazione della Guardia Nazionale. In West Virginia, le recenti alluvioni hanno causato 3 morti e lasciato migliaia di persone senza elettricità.

Danni e inondazioni

Il freddo intenso ha causato la rottura di una conduttura dell’acqua quasi centenaria a Detroit, provocando l’inondazione di centinaia di case e strade (foto nella gallery). Più di 90 persone sono state evacuate, con le autorità locali che si trovano ad affrontare un’emergenza idrica senza precedenti.

Le previsioni

Le previsioni indicano che le temperature potrebbero toccare minimi storici tra giovedì e venerdì.

