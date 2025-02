USA, il maltempo sferza la Costa Ovest: tempesta in California, frane nelle aree flagellate dagli incendi | FOTO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito la California meridionale, causando frane, inondazioni e gravi disagi alla circolazione. Le intense precipitazioni hanno generato un flusso di detriti che ha travolto un veicolo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles lungo la Pacific Coast Highway, facendolo precipitare nell’oceano. Fortunatamente, il vigile del fuoco a bordo del mezzo è riuscito a mettersi in salvo riportando solo lievi ferite.

Maltempo in California, gli effetti delle piogge intense

Le abbondanti piogge hanno provocato il cedimento di pendii già indeboliti dai recenti incendi, causando colate di fango e detriti che hanno invaso diverse strade. A Pacific Palisades, un’intersezione dell’autostrada è stata sommersa da quasi un metro di fango, costringendo alcuni automobilisti a tentare il passaggio attraverso il pantano, mentre gli agenti di polizia hanno dovuto aiutare a spingere i veicoli bloccati.

Nel Nord di Altadena, il territorio già segnato dall’incendio Eaton è stato nuovamente messo a dura prova: una strada è stata sommersa da detriti e tronchi, nonostante la presenza di blocchi di cemento progettati per contenere le frane. Nel frattempo, in Oregon e nello Stato di Washington, neve e ghiaccio hanno causato tamponamenti a catena sulle autostrade, provocando almeno 10 feriti.

Allerta Meteo e interventi

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per alluvioni lampo e di temporali violenti per l’area orientale della contea di Los Angeles. A Malibu Canyon, la pioggia ha innescato una frana che ha riversato fango e rocce sulla carreggiata, mentre nei pressi di Hollywood Hills un flusso di detriti ha coperto le strade con oltre 20 cm di fango.

Le previsioni indicano fino a 15 cm di pioggia nelle zone montuose e 8 cm lungo le coste e le valli meridionali della California prima che il sistema temporalesco si esaurisca. Già giovedì sera quasi 28mila persone erano senza elettricità, mentre oltre 200 voli diretti a Los Angeles sono stati cancellati o ritardati.

Evacuazioni e misure di Sicurezza

Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione nelle aree più a rischio, specialmente quelle colpite dai recenti incendi. I pendii bruciati sono particolarmente vulnerabili agli smottamenti a causa della mancanza di vegetazione che trattiene il terreno. Per mitigare i danni, sono stati distribuiti sacchi di sabbia e posizionate barriere temporanee in cemento nelle zone più critiche, come Altadena, dove il fuoco ha già distrutto migliaia di abitazioni.

Anche a San Francisco e nelle regioni settentrionali della California il maltempo ha causato blackout, piccole frane e allagamenti. Nella zona vinicola della Russian River Valley, l’innalzamento del livello dell’acqua ha spinto le autorità a emettere avvisi di evacuazione, mentre lungo la costa centrale è stato ordinata l’evacuazione della comunità di Felton Grove per il rischio di esondazione del fiume San Lorenzo.

Maltempo negli USA

La tempesta che ha colpito la California fa parte di una più ampia perturbazione che ha portato condizioni meteorologiche avverse in tutto il Paese. A Las Vegas la pioggia ha interrotto un periodo di 214 giorni senza precipitazioni, mentre in Utah neve e pioggia hanno reso pericolose le strade di montagna che portano alle stazioni sciistiche.

Nel Nord/Ovest un enorme tamponamento sull’Interstate 84 vicino a Portland, Oregon, ha coinvolto tra i 20 e i 30 veicoli, con almeno 4 persone ricoverate per ferite lievi. Un altro incidente sulla Interstate 5, nel Sud di Washington, ha causato 6 feriti e ha coinvolto 22 veicoli.

Anche la costa orientale non è stata risparmiata: neve e ghiaccio hanno reso impraticabili le strade del New England, con numerosi incidenti e chiusure scolastiche. In Virginia e North Carolina, migliaia di persone sono rimaste senza elettricità, mentre i tornado hanno colpito alcune zone, distruggendo edifici industriali e abitazioni.

Un equilibrio precario tra siccità e piogge torrenziali

Nonostante le intense precipitazioni, gran parte della California meridionale rimane in condizioni di siccità estrema o severa. Secondo Daniel Swain, climatologo dell’Università della California a Los Angeles, l’area ha bisogno di pioggia, ma eventi così intensi possono risultare più dannosi che benefici. La velocità e l’intensità della pioggia rendono il suolo incapace di assorbirla, favorendo frane e inondazioni anziché ricaricare le falde acquifere.

