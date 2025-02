USA flagellati dal maltempo tra tornado, inondazioni e gelo estremo: almeno 9 morti e migliaia di evacuati | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua a flagellare gli USA con piogge torrenziali, inondazioni e temperature polari, causando almeno 9 morti e danni estesi in diversi Stati. Il Kentucky è stato il più colpito, con 8 vittime, tra cui una madre e un bambino di 7 anni, a causa delle inondazioni che hanno sommerso strade e veicoli. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha dichiarato che centinaia di persone sono state soccorse dopo essere rimaste intrappolate dall’acqua alta. Il presidente Donald Trump ha approvato la richiesta di dichiarazione di disastro per lo Stato, consentendo all’Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA) di coordinare i soccorsi.

Situazione drammatica in Kentucky e Tennessee

Le precipitazioni intense hanno scaricato fino a 15 cm di pioggia in alcune aree del Kentucky e del Tennessee, provocando l’esondazione di fiumi e torrenti. Più di un migliaio persone sono state salvate dai soccorritori, mentre circa 39mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. Le autorità hanno avvertito che i venti forti potrebbero peggiorare la situazione.

In Tennessee, nella contea di Obion, un’argine ha ceduto, sommergendo la comunità di Rives e costringendo all’evacuazione forzata di circa 300 residenti. “La mancanza di elettricità e le temperature sotto zero creano una situazione di pericolo mortale“, ha dichiarato il sindaco Steve Carr.

Tornado e tempeste in Alabama

Nel frattempo, l’Alabama è stato colpito da un tornado EF-1 nella contea di Hale, che ha distrutto case mobili, abbattuto alberi e interrotto linee elettriche. Danni significativi sono stati riportati nella città di Tuscumbia, dove le autorità hanno chiesto ai residenti di evitare le aree più colpite.

Emergenza in Virginia e West Virginia

Anche Virginia e West Virginia sono alle prese con frane e allagamenti. In Virginia, smottamenti hanno bloccato diverse strade nella contea di Buchanan, mentre alberi abbattuti hanno causato blackout nella contea di Albemarle. A Charlottesville, la polizia ha segnalato ritardi nei soccorsi a causa delle numerose chiamate d’emergenza.

In West Virginia, 13 contee sono in stato di emergenza per le inondazioni, con alcune aree isolate e inaccessibili ai veicoli. I vigili del fuoco volontari si sono trovati a gestire allagamenti nelle proprie stazioni mentre rispondevano alle richieste di aiuto della popolazione.

Temperature polari e pericolo valanghe

Oltre ai danni causati dalla pioggia e dal vento, un’ondata di freddo estremo sta colpendo gli Stati Uniti settentrionali. Il National Weather Service ha emesso un’allerta per temperature pericolosamente basse nel Dakota del Nord, Montana, Dakota del Sud e Minnesota, con valori che potrebbero raggiungere -45°C e wind chill fino a -51°C.

Le Montagne Rocciose sono sotto allerta per il rischio di valanghe, con il livello di pericolo più alto registrato nello Utah.

Incidenti stradali e vittime

Il maltempo ha reso le strade estremamente pericolose, provocando centinaia di incidenti automobilistici. A Detroit, la polizia del Michigan ha riportato 114 incidenti in meno di 48 ore, fortunatamente senza gravi conseguenze. In Colorado 8 persone sono morte in incidenti stradali dal giorno di San Valentino, mentre 3 veicoli della polizia stradale sono stati colpiti da altri automobilisti, per fortuna senza feriti tra gli agenti.

Previsioni Meteo

Gli esperti meteo avvertono che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con l’arrivo di una nuova espansione del vortice polare, che spingerà aria gelida dal Polo Nord verso gli Stati Uniti e l’Europa. Il NWS prevede “freddo potenzialmente letale” nei prossimi giorni nel Nord delle Grandi Pianure, con temperature fino a -42,7°C e venti gelidi ancora più bassi.

