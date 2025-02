USA, maltempo estremo dopo gli incendi: piogge torrenziali e frane in California | VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito la California meridionale, provocando alluvioni, frane e blackout in diverse aree dello Stato USA. Una colata di detriti ha trascinato un veicolo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles fuori dalla Pacific Coast Highway e lo ha fatto precipitare nell’oceano. L’occupante del mezzo è riuscito a salvarsi con ferite lievi, ha dichiarato Erik Scott, portavoce del dipartimento.

Frane e inondazioni: la situazione in California

Le piogge torrenziali hanno causato smottamenti e accumuli di fango lungo le strade ai piedi delle colline, già provate da recenti incendi. A Pacific Palisades, un incrocio dell’autostrada è stato sommerso da quasi un metro di fango, costringendo gli automobilisti a cercare di attraversare con difficoltà il terreno insidioso. Gli agenti di polizia sono intervenuti per aiutare a spingere alcuni veicoli bloccati nella melma. Nel Nord di Altadena, una strada vicino alla zona bruciata dall’incendio Eaton è stata sommersa da un metro e mezzo di fango, vegetazione e alberi, nonostante la presenza di blocchi di cemento per contenere le frane.

California, vigile del fuoco travolto da un flusso di detriti sulla Pacific Coast Highway

La situazione più critica si è registrata a Malibu, dove la combinazione di piogge intense e terreno instabile ha provocato smottamenti, lasciando circa 20 cm di fango sulla carreggiata della Hollywood Hills. Le autorità hanno diramato ordini di evacuazione per le aree più a rischio, specialmente nei territori colpiti dal Palisades Fire, il più devastante nella storia di Los Angeles.

Secondo il National Weather Service, la California meridionale potrebbe ricevere fino a 15 cm di pioggia nelle zone montuose e 8 cm nelle aree costiere e nelle valli. La violenza del temporale ha già causato oltre 28mila interruzioni di corrente in tutto lo Stato, mentre più di 200 voli da e per l’Aeroporto Internazionale di Los Angeles sono stati ritardati o cancellati.

Effetti sul traffico e prevenzione

Le autorità hanno raccomandato ai cittadini di evitare gli spostamenti, soprattutto nelle ore serali, quando il rischio di smottamenti e allagamenti aumenta. Squadre di emergenza hanno posizionato sacchi di sabbia e barriere di cemento nei punti più vulnerabili. A San Francisco e nelle zone circostanti, si segnalano frane minori e strade allagate. Anche la Russian River Valley, nella regione vinicola a Nord, è sotto osservazione per il rischio di esondazioni.

Maltempo anche nel Pacifico nord-occidentale

Il sistema meteorologico che ha colpito la California ha avuto ripercussioni anche negli Stati settentrionali. In Oregon e nello Stato di Washington, neve e ghiaccio hanno provocato gravi incidenti stradali, con decine di feriti. In Oregon, un maxi tamponamento vicino a Multnomah Falls ha coinvolto oltre 20 veicoli, con almeno quattro persone trasportate in ospedale. Nel Sud dello Stato di Washington, un altro incidente sulla Interstate 5 ha causato il ferimento di sei persone e il blocco dell’autostrada.

A Portland, il vento gelido ha fatto scendere la temperatura percepita fino a -12°C. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e aperto 8 rifugi per i senzatetto, accogliendo quasi 500 persone solo nella notte di mercoledì.

Situazione critica sulla East Coast

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la costa orientale degli Stati Uniti. La neve e il gelo hanno paralizzato il traffico in diverse città del New England. In Maine, un incidente sulla Maine Turnpike ha causato 2 vittime. Inoltre, migliaia di persone sono rimaste senza elettricità in Virginia e Carolina del Nord, dove si sono verificati anche due tornado che hanno danneggiato edifici e abitazioni.

Tra siccità e piogge estreme

Nonostante le forti precipitazioni, la California rimane in una condizione di siccità estrema o severa. Il climatologo Daniel Swain dell’Università della California a Los Angeles ha sottolineato che, sebbene la regione necessiti di pioggia, questi eventi meteorologici estremi rischiano di portare più danni che benefici.

