USA, Robert F. Kennedy Jr. confermato Segretario della sanità

Con 53 sì repubblicani e 47 no dem, i senatori hanno approvato in un voto procedurale l’avanzamento della nomina del controverso Robert Francis Kennedy Jr. come Segretario alla sanità e ai servizi umani degli USA. Un voto che dimostra come siano cadute le ultime resistenze in casa Gop e che spiana la strada alla conferma di RFK nel voto in aula.

