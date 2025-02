Usa, Trump crea un fondo sovrano: potrebbe acquistare TikTok

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di un fondo sovrano nazionale. Lo ha riferito Sky News, precisando che Trump ha suggerito l’ipotesi che il fondo acquisisca TikTok. Il social cinese deve cambiare proprietà nelle prossime settimane per non essere messo al bando negli Usa.

