USA, Trump dichiarerà l’inglese come lingua ufficiale: il motivo

La Casa Bianca ha riferito che Donald Trump firmerà oggi un ordine esecutivo per designare l’inglese come lingua ufficiale degli Stati Uniti. L’ordine consentirà alle agenzie governative e alle organizzazioni che ricevono finanziamenti federali di scegliere se continuare a offrire documenti e servizi in una lingua diversa dall’inglese, secondo una scheda informativa sull’imminente ordine, che revocherà un mandato dell’ex Presidente Bill Clinton che richiedeva al governo e alle organizzazioni che ricevono finanziamenti federali di fornire assistenza linguistica a chi non parla inglese.

Designare l’inglese come lingua nazionale “promuove l’unità, stabilisce l’efficienza nelle operazioni governative e crea un percorso per l’impegno civico“, ha affermato la Casa Bianca.

In concreto, le agenzie federali non saranno più obbligate a fornire servizi in lingue diverse dall’inglese, ma saranno comunque autorizzate a farlo per “servire al meglio gli americani e adempiere alle loro missioni”, si legge in un documento ottenuto da un funzionario della Casa Bianca. Con questo ordine esecutivo, “il Presidente Trump ribadisce che una lingua comune promuove la coesione nazionale, aiuta i nuovi arrivati a partecipare alla vita della nazione e alle sue tradizioni e arricchisce la nostra cultura condivisa”, ha dichiarato il funzionario della Casa Bianca.

Finora gli Stati Uniti non hanno riconosciuto una lingua ufficiale. La questione è stata una costante nella vita politica del Paese. Nell’ultimo secolo, numerose proposte di legge in materia non sono passate al Congresso. Appena entrato nell’arena politica nel 2015, lo stesso Donald Trump ha parlato dell’importanza dell’inglese per la società americana, in particolare nel contesto dell’immigrazione. “Siamo un Paese in cui per assimilarsi bisogna parlare inglese“, ha detto quell’anno durante un dibattito per le primarie presidenziali repubblicane. “Siamo un Paese in cui si parla inglese, non spagnolo”, ha aggiunto. I principali flussi migratori verso gli Stati Uniti provengono da Paesi di lingua spagnola.

