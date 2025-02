USA, Trump ordina un’indagine sulle importazioni di rame: possibili nuovi dazi

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine autorizzato con cui ha chiesto al rappresentante al Commercio, Howard Lutnick, di iniziare “una” indagine” tesa a verificare le entrate di rame negli Usa come possibile rischio per la sicurezza nazionale ed economica del Paese. Alcuni funzionari della Casa Bianca, ripresi dal “New York Times”, hanno detto durante una chiamata con i giornalisti che in base ai risultati dell’indagine l’amministrazione Trump potrebbe decidere di imporre nuovi dazi sulle importazioni di rame. “Le industrie americane dipendono dal rame, che deve tornare qui nel Paese”, ha detto Lutnick nello Studio Ovale.

