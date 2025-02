Valanga sul Latemar: coinvolto un alpinista in Trentino

MeteoWeb

Intorno a mezzogiorno di oggi, una valanga si è verificata sul Latemar, in Trentino. Il distacco ha parzialmente coinvolto un alpinista che stava percorrendo il sentiero 516 che porta alla ferrata Campanili del Latemar. A quanto si apprende, l’alpinista è riuscito a liberarsi dalla neve autonomamente dando immediatamente l’allarme alla centrale unica di emergenza. Gli elicotteri e le unità cinofile del Soccorso Alpino stanno raggiungendo in questo momento la zona della valanga per verificare se ci sono persone coinvolte.

