Valanga sul massiccio del Monte Bianco: grave uno sciatore

Uno sciatore freerider è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una valanga sul massiccio del Monte Bianco. L’uomo è stato recuperato dal Soccorso Alpino valdostano, giunto sul posto in elicottero. Il distacco è avvenuto verso le 15.30a valle del Colle del Gigante, a una quota di circa 2.600-2.700 metri, in un’area molto conosciuta dagli amanti dello sci in fuoripista. L’uomo coinvolto, di nazionalità francese, procedeva con uno monosci. È stato estratto dalla neve grazie al segnale del suo dispositivo Artva per la ricerca di persone sepolte sotto le valanghe. Da subito il medico dell’equipaggio ha riscontrato condizioni molto gravi. Lo sciatore è stato portato ad Aosta, in pronto Soccorso.

Il distacco – fa sapere il Soccorso Alpino valdostano, intervenuto sul posto con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves – probabilmente di natura spontanea, è avvenuto a quota 3.000 metri circa, con uno sviluppo di 400 metri. Le operazioni di bonifica hanno escluso il coinvolgimento di altre persone.

