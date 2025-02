Valanga al Passo Rolle: soccorsi in azione

MeteoWeb

Una valanga si è staccata dalle montagne di Passo Rolle, in Trentino. L’allarme alla centrale unica di emergenza è scattato pochi minuti dopo le 11 da parte di un turista, testimone del distacco. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata. Sul posto l’elicottero del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza che sta sorvolando l’area interessata dal distacco. Via terra sta operando l’unità cinofila per la ricerca in valanga. Al momento non si sa se la valanga abbia coinvolto degli scialpinisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.