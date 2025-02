Valanga sulla Direttissima del Monte Amaro: segnalato pericolo per escursionisti e sciatori

MeteoWeb

Nella zona della Majella, lungo la Direttissima per il Monte Amaro, è stato osservato un recente distacco del manto nevoso sotto la Rava della Giumenta Bianca. Il fronte della valanga sembra essersi arrestato grazie alla presenza del bosco di faggi sottostante, evitando conseguenze più gravi, ma l’evento mette in evidenza le insidie attuali del territorio per gli escursionisti e gli sciatori.

L’accaduto è stato segnalato da più fonti, e l’analisi delle condizioni suggerisce che il distacco sia avvenuto nelle ultime 24-48 ore. Questa stima è supportata dalle testimonianze di chi ha affrontato l’itinerario sabato scorso senza rilevare segni evidenti di smottamenti. Il cambiamento della situazione nel giro di poche ore conferma l’estrema variabilità del rischio valanghe e la necessità di valutazioni costanti prima di intraprendere escursioni o attività sciistiche in quota.

Diverse segnalazioni indicano che l’ambiente è attualmente molto pericoloso per gli sciatori. Il distacco della neve fresca ha esposto un substrato di ghiaccio vivo, aumentando il rischio di scivolamenti e rendendo la progressione estremamente difficoltosa. Questo scenario ha costretto tutti gli sci alpinisti presenti nella giornata di ieri a rinunciare alla salita verso il Monte Amaro, ritenendo troppo elevato il pericolo.

Il bollettino Meteomont segnalava un livello di rischio valanghe pari a 2 su una scala di 5, indicando una pericolosità moderata. Tuttavia, considerando il numero di scaricamenti spontanei osservati nelle aree circostanti, è possibile che il rischio effettivo sia stato sottostimato e si avvicinasse a un grado più elevato. Questo elemento sottolinea l’importanza di un monitoraggio costante del manto nevoso e di un’attenta lettura delle condizioni ambientali sul posto, al di là dei bollettini ufficiali.

L’episodio rappresenta un chiaro monito per tutti coloro che intendono affrontare percorsi invernali sulla Majella, specialmente in zone esposte come la Direttissima per il Monte Amaro. La prudenza e l’uso di dispositivi di sicurezza specifici per la montagna invernale sono fondamentali per ridurre il rischio di incidenti in un contesto che, come dimostrato da questo evento, può mutare rapidamente e in modo imprevedibile.

