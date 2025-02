Valanga travolge donna sul Gran Sasso: portata in ospedale

MeteoWeb

Una valanga si è staccata dal Monte Camicia, sul Gran Sasso, travolgendo una donna. La valanga aveva un fronte di circa 80 metri e una lunghezza di 150 metri. La persona travolta è una donna di nazionalità francese, disseppellita dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. Ha riportato diversi traumi ma è rimasta sempre cosciente. Si trovava in gita con altri tre connazionali, rimasti illesi. L’elisoccorso del 118 di stanza all’Aquila è intervenuto nel primo pomeriggio: l’équipe medica, il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico sono stati sbarcati sul posto per prestare le prime cure alla donna coinvolta. L’elisoccorso l’ha trasportata in ospedale, mentre i soccorritori completavano la bonifica dell’area.

