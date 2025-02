“Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano – VALMONT”: il corso agro-ambientale

MeteoWeb

Il Corso di Laurea Triennale “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano – VALMONT“, uno tra i Corsi di Laurea più seguiti in Italia nell’ambito agro-ambientale, prepara laureati che hanno buone conoscenze di base nei principali settori delle scienze agrarie e forestali, con particolare riferimento agli ambienti montani. Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano acquisire conoscenze, competenze e capacità applicabili in diversi ambiti di intervento per la tutela e sviluppo delle aree montane.

Le attività si svolgono integralmente presso il polo UNIMONT, a Edolo (BS), nel cuore delle Alpi centrali. Questa posizione strategica contribuisce significativamente all’acquisizione di una concreta e diretta conoscenza e consapevolezza della complessità ambientale e consente di sperimentare la specifica articolazione organizzativa e funzionale tipica dei piccoli contesti territoriali montani.

I dettagli

Sara Panseri, Professore Associato presso l’Università degli Studi di Milano e docente del corso “Analisi degli alimenti di origine animale per la valorizzazione delle filiere di montagna e protezione del consumatore” presso il polo UNIMONT, descrive così le attività svolte durante le sue lezioni.

“Il corso mira a formare professionisti ai fini della valorizzazione delle produzioni alimentari distintive dei territori montani. La caratterizzazione qualitativa e la sicurezza alimentare dei prodotti alimentari di montagna tra cui troviamo latte, formaggi, miele e prodotti apistici, rappresentano un forte background in relazione sia alla biodiversità delle varie filiere agro-zootecniche in termini compositivi che alla possibilità di creare prodotti innovativi per un direzionamento competitivo delle aree montane”.

