Preoccupazione in Verona-Fiorentina: Moise Kean cade a terra dopo un colpo alla testa

MeteoWeb

Paura durante la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina: l’attaccante Moise Kean è caduto a terra dopo aver subito un colpo alla testa in un precedente contrasto di gioco. Il calciatore, visibilmente stordito, è rimasto a terra per diversi minuti, suscitando la preoccupazione di compagni, avversari e tifosi presenti allo stadio Bentegodi. L’intervento dei soccorsi è stato immediato: lo staff medico è entrato in campo per valutare le condizioni dell’attaccante della Fiorentina.

Dopo un’attenta analisi della situazione, Kean è stato immobilizzato e trasportato fuori dal campo in barella, tra gli applausi del pubblico, preoccupato per le sue condizioni. Il mondo del calcio attende ora aggiornamenti sulle condizioni di Kean, augurandosi che possa riprendersi al più presto e tornare in campo senza conseguenze.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.