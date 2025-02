I vichinghi avevano una salute pessima: lo studio

MeteoWeb

La popolazione vichinga svedese sembra aver sofferto di gravi malattie orali e maxillo-facciali, infezioni dei seni nasali e delle orecchie, osteoartrite e molto altro. È quanto dimostra uno studio dell’Università di Goteborg in cui sono stati esaminati teschi vichinghi utilizzando moderne tecniche a raggi X. Circa un anno fa, è stata pubblicata una ricerca basata sull’esame di un gran numero di denti della popolazione vichinga di Varnhem, nella provincia svedese di Vastergotland. Varnhem è nota per le sue migliaia di antiche tombe e gli scavi di scheletri ben conservati. Ora, gli odontoiatri dell’Università di Goteborg hanno portato avanti questa ricerca, esaminando non solo i denti ma anche interi crani, utilizzando la moderna tomografia computerizzata, nota anche come TAC.

I risultati, presentati sul British Dental Journal Open, suggeriscono che i quindici individui i cui crani sono stati esaminati soffrivano di un’ampia gamma di malattie. Le TAC mostrano escrescenze ossee patologiche nel cranio e nella mascella, rivelando infezioni e altre condizioni. Diversi individui mostravano segni di infezioni ai seni nasali o alle orecchie che avevano lasciato tracce nelle strutture ossee adiacenti. Sono stati trovati anche segni di osteoartrite e varie malattie dentali. Tutti i crani provenivano da adulti deceduti tra i 20 e i 60 anni di età.

La responsabile dello studio, Carolina Bertilsson, è una ricercatrice assistente presso l’Università di Goteborg e un dentista presso il Servizio odontoiatrico pubblico svedese. Lo studio è stato condotto con specialisti in radiologia dentale presso l’Università di Goteborg e un archeologo del museo di Vastergotlands. Insieme, hanno condotto gli esami e analizzato le immagini.

Le scansioni TC forniscono immagini tridimensionali che consentono ai ricercatori di studiare in dettaglio i vari tipi di danni scheletrici, strato per strato, nelle diverse parti del cranio. “C’era molto da guardare. Abbiamo trovato molti segni di malattia in questi individui. Non sappiamo esattamente perché. Mentre non possiamo studiare il danno nei tessuti molli perché non ci sono più, possiamo vedere le tracce lasciate nelle strutture scheletriche”, afferma Carolina Bertilsson. “I risultati dello studio forniscono una maggiore comprensione della salute e del benessere di queste persone. Tutti sanno cosa significa avere dolore da qualche parte, puoi essere piuttosto disperato per chiedere aiuto. Ma a quei tempi, non avevano le cure mediche e dentistiche che abbiamo noi, o il tipo di antidolorifici (e antibiotici) che abbiamo ora. Se si sviluppava un’infezione, poteva persistere a lungo”.

Lo studio è descritto come uno studio pilota. Un aspetto importante era testare la TC come metodo per studi futuri e più approfonditi. “Moltissimi dei metodi archeologici odierni sono invasivi, con la necessità di rimuovere ossa o altri tessuti per l’analisi. In questo modo, possiamo mantenere i resti completamente intatti e tuttavia estrarre una grande quantità di informazioni”, conclude Carolina Bertilsson.

