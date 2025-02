In Vietnam una nuova linea ferroviaria con la Cina da 8 miliardi

MeteoWeb

Il Parlamento del Vietnam ha dato il via libera alla realizzazione di una nuova linea ferroviaria dal valore di 8 miliardi di dollari, che collegherà Hai Phong, la principale città portuale del Nord del Paese, al confine con la Cina. L’obiettivo di questo progetto è rafforzare i legami tra i 2 Paesi e agevolare gli scambi commerciali. Secondo quanto riferito dai media locali, la linea ferroviaria attraverserà alcune delle principali aree industriali del Vietnam, sedi di grandi aziende globali come Samsung, Foxconn, Pegatron, molte delle quali dipendono dalle forniture provenienti dalla Cina. Il percorso della ferrovia si estenderà su 390 km, partendo da Hai Phong e arrivando nella città montuosa di Lao Cai, al confine con la provincia cinese dello Yunnan, passando anche per la capitale Hanoi. Per finanziare in parte l’opera, saranno ottenuti prestiti dalla Cina, nell’ambito della Belt and Road Initiative, la Nuova Via della Seta di Pechino, che prevede la costruzione di 2 linee ferroviarie strategiche.

