Vigili del fuoco, firmati accordi sindacali per il triennio 2022–2024 | FOTO

MeteoWeb

Sottoscritti nel pomeriggio di ieri a Roma, nella Sala Tarantelli di Palazzo Vidoni, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli accordi sindacali relativi al triennio 2022–2024, riguardanti il personale del Dipartimento e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’intesa è stata firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, alla presenza anche del sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano. Hanno preso parte alla firma il sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco, il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Attilio Visconti, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal capo Dipartimento Attilio Visconti. “È stato un percorso virtuoso – ha dichiarato subito dopo la firma – che ha portato ha un’intesa rapida mostrando capacità ed efficienza”.

“È solo il primo passo della negoziazione – ha proseguito il prefetto Visconti – cui farà seguito tutto l’impegno del Dipartimento per dare una continuità contrattuale e arrivare all’accordo per il triennio 2025-2027, per il quale il Governo ha già stanziato le risorse, nonché per il riordino ordinamentale, con l’obiettivo di garantire il massimo sviluppo del Corpo nazionale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.