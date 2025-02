Violenta ondata di maltempo nel Messinese: strade invase da detriti, ancora 20 famiglie isolate

MeteoWeb

Ruspe in azione a Zafferia, nella periferia Sud di Messina, per rimuovere i detriti che hanno invaso le strade dopo la violenta ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Almeno venti famiglie restano isolate in attesa del ripristino di un collegamento viario. Operai al lavoro per liberare le tubature e permettere il deflusso dell’acqua. In provincia, disagi anche a Saponara, dove una famiglia è stata evacuata, e a S. Pier Niceto, dove sei famiglie sono senza elettricità. Smottamenti e problemi alla viabilità sulla SP 52 tra Villafranca e Calvaruso, oltre che nei comuni di Antillo e Furci Siculo. Le operazioni di ripristino proseguono senza sosta.

