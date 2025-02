Il vulnerabile cuore energetico d’Europa: “basta un Flipper Zero per spegnere la rete elettrica”

MeteoWeb

Recenti ricerche hanno rivelato una grave vulnerabilità nella rete elettrica europea che potrebbe esporre milioni di persone al rischio di blackout. Gli studiosi Fabian Bräunlein e Luca Melette hanno scoperto che le infrastrutture di energia rinnovabile in Europa centrale utilizzano segnali radio non criptati per ricevere comandi su quando alimentare o interrompere l’erogazione di energia alla rete, esponendole a potenziali attacchi informatici.

L’indagine, presentata al 38° Chaos Communication Congress di Amburgo, ha avuto origine dall’osservazione di ricevitori radio su pali dell’illuminazione pubblica a Berlino. L’analisi ha portato alla scoperta secondo cui lo stesso sistema di controllo delle luci cittadine è utilizzato per regolare l’erogazione di energia delle centrali rinnovabili. In Germania, queste infrastrutture gestiscono fino a 40 gigawatt di produzione e 20 gigawatt di consumo, per un totale di 60 GW di potenza controllata via radio.

Il sistema di controllo, noto come Radio Ripple Control, funziona senza alcuna forma di crittografia o autenticazione, permettendo a chiunque di intercettare e riprodurre i segnali di comando. Bräunlein e Melette hanno dimostrato che, con un semplice dispositivo Flipper Zero, è possibile inviare segnali per interrompere o attivare la produzione di energia di impianti fotovoltaici.

Il rischio più preoccupante sollevato dai ricercatori è la possibilità di orchestrare un attacco su larga scala. Un’interruzione simultanea di 60 GW potrebbe destabilizzare l’intera rete europea, abbassando la frequenza sotto il limite di sicurezza di 50 Hz e innescando una reazione a catena di blackout. Tuttavia, alcuni esperti del settore mettono in dubbio la fattibilità di un simile attacco, sostenendo che i sistemi di controllo della rete sono progettati per gestire variazioni improvvise di carico.

Nonostante il dibattito sulla reale pericolosità di un attacco, la scoperta evidenzia l’urgente necessità di aggiornare i protocolli di sicurezza della rete elettrica europea. L’adozione di sistemi di crittografia e autenticazione potrebbe prevenire scenari critici e garantire una maggiore resilienza del sistema energetico del continente.

