WhatsApp down, disservizi per gli utenti: cosa sta succedendo

L’app di messaggistica WhatsApp sta registrando una serie di disservizi che riguardano in particolare la versione web, con difficoltà degli utenti a connettersi e a inviare messaggi. Il sito Downdetector, specializzato nel monitorare e registrare le anomalie della rete, mostra un’impennata delle segnalazioni di problemi. Dalle 16.30 circa sono oltre 70mila le segnalazioni di malfunzionamento dell’app: per il 71% la segnalazione è relativa all’app e per il 24% alla connessione al server. I disservizi non riguarderebbero solo l’Italia ma vedrebbe coinvolti anche altri Paesi, tra cui Francia, Germania, Stati Uniti e Singapore.

