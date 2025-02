Workshop su rischio climatico e prezzi degli asset: un approfondimento sulle ultime metodologie

MeteoWeb

Il workshop sul Rischio Climatico e Prezzi degli Asset si propone di favorire un approfondito dibattito sugli sviluppi più recenti nell’analisi dell’interazione tra i fattori di rischio climatico e la determinazione dei prezzi degli asset finanziari. L’evento rappresenta un’importante occasione per studiosi ed esperti del settore di confrontarsi su metodologie innovative e sulle sfide legate alla sostenibilità nel contesto finanziario globale.

Temi e metodologie

Durante il workshop verranno esplorate metodologie chiave, tra cui l’applicazione dell’apprendimento automatico (machine learning) nella determinazione dei prezzi degli asset, l’analisi dei modelli teorici relativi al cosiddetto “greenium” (il premio di rendimento associato agli investimenti sostenibili), e le problematiche legate ai dati ESG (Environmental, Social, and Governance). Tra queste ultime, si affronteranno le difficoltà derivanti dal greenwashing e dalla limitata disponibilità di dati affidabili.

Obiettivi e implicazioni

L’iniziativa mira a sviluppare nuovi framework analitici per l’analisi dei premi di rischio climatico, favorire l’integrazione di fonti di dati ESG eterogenee e valutare le implicazioni del rischio climatico sulla diversificazione del portafoglio e sulla prevedibilità dei rendimenti azionari. In questo contesto, il workshop si propone di fornire strumenti utili a orientare investitori e operatori finanziari verso decisioni più consapevoli e sostenibili, in linea con gli obiettivi internazionali in materia di clima e finanza sostenibile.

Con la partecipazione di esperti del settore, il workshop offrirà una piattaforma di confronto scientifico per stimolare la ricerca e promuovere soluzioni innovative in un settore sempre più cruciale per il futuro dell’economia globale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 febbraio alle ore 10:00 in Viale Jacopo Berengario 51, 41121 Modena, Italy.

