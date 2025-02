Meteo, tragedia in Zimbabwe: 6 tra morti e feriti a causa di un fulmine

MeteoWeb

Tragedia in Zimbabwe. Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste gravemente ferite da un fulmine che ha colpito la miniera Vanguard a Mberengwa. Il dramma è successo la sera di mercoledì 19 febbraio. Il coordinatore dello sviluppo del distretto di Mberengwa, Vafios Hlabati, ha confermato l’incidente, affermando che si è verificato al centro commerciale Vanguard Mine, dove le vittime avevano cercato rifugio dal forte temporale in un negozio.

Questa tragedia evidenzia ancora una volta i rischi connessi ai temporali e ai fulmini, soprattutto in questa stagione caratterizzata da piogge intense e fenomeni atmosferici estremi. In molte aree dell’Africa meridionale, i fulmini rappresentano una delle cause più frequenti di incidenti fatali durante la stagione delle piogge.

