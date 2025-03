Il 1° marzo 1753 la Svezia fa un “salto nel tempo”

MeteoWeb

Il 1° marzo 1753 segna un momento storico per la Svezia: l’adozione del calendario gregoriano. Questo cambiamento comportò un curioso salto temporale, con il 17 febbraio che fu immediatamente seguito dal 1° marzo, eliminando così 11 giorni dal calendario nazionale. La decisione di passare dal calendario giuliano a quello gregoriano fu presa per allineare la Svezia con la maggior parte dei Paesi europei, che avevano già adottato la riforma introdotta da Papa Gregorio XIII nel 1582. Il calendario giuliano, in uso fino ad allora, accumulava un errore di circa 11 minuti all’anno, causando uno slittamento progressivo delle date rispetto agli equinozi.

Inizialmente, la Svezia aveva pianificato un passaggio graduale eliminando i giorni bisestili tra il 1700 e il 1740, ma la confusione che ne derivò portò alla decisione di adottare direttamente il calendario gregoriano nel 1753. Questa transizione permise al Paese di sincronizzarsi con il resto d’Europa e migliorare la gestione del tempo per scambi commerciali, eventi religiosi e attività scientifiche.

