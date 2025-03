Il 1° marzo 1936 il completamento della Diga di Hoover, un capolavoro dell’ingegneria moderna

MeteoWeb

Il 1° marzo 1936 è il giorno in cui avvenne il completamento ufficiale della Diga di Hoover, una delle opere ingegneristiche più imponenti e rivoluzionarie del XX secolo. Situata al confine tra Nevada e Arizona, sul fiume Colorado, la diga ha trasformato il paesaggio e lo sviluppo economico della regione sudoccidentale degli Stati Uniti.

I lavori iniziarono nel 1931, in piena Grande Depressione, offrendo lavoro a migliaia di operai in condizioni estremamente difficili. Alta 221 metri e lunga 379, la diga fu costruita per controllare le devastanti inondazioni del fiume Colorado, garantire un approvvigionamento idrico costante e generare energia idroelettrica per milioni di persone. Il bacino artificiale creato, il Lago Mead, divenne il più grande degli Stati Uniti.

L’impatto della Diga di Hoover è stato straordinario: ha fornito energia a città in forte espansione come Los Angeles e Las Vegas, permettendo lo sviluppo urbano e industriale dell’area. Inoltre, ha rappresentato un trionfo della tecnologia e dell’ingegneria civile, dimostrando la capacità umana di domare la natura per il progresso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.