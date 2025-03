Il 12 marzo 1610 la pubblicazione del Sidereus Nuncius di Galileo Galilei

MeteoWeb

Il 12 marzo 1610 avvenne la pubblicazione del Sidereus Nuncius, il celebre trattato di Galileo Galilei. Quest’opera rappresentò una rivoluzione nel modo di osservare l’universo, basandosi sulle scoperte ottenute grazie al telescopio, uno strumento allora innovativo. Galileo descrisse per la prima volta dettagli inediti del cielo: le montagne e le valli della Luna, dimostrando che non era una sfera perfetta come si credeva; le stelle della Via Lattea, che apparivano in numero molto maggiore rispetto a quanto visibile a occhio nudo; e, soprattutto, i 4 satelliti di Giove – oggi noti come lune galileiane – che orbitavano attorno al pianeta. Questa scoperta contraddiceva la concezione aristotelico-tolemaica, secondo cui tutti i corpi celesti ruotavano attorno alla Terra.

Il Sidereus Nuncius ebbe un impatto straordinario, rafforzando il modello copernicano eliocentrico e aprendo la strada all’astronomia moderna. Sebbene Galileo incontrò opposizioni da parte della Chiesa, il suo lavoro segnò l’inizio di un’epoca scientifica basata sull’osservazione e la sperimentazione, ponendo le basi per la rivoluzione scientifica che avrebbe trasformato la comprensione dell’universo.

