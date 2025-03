Il 13 marzo 1969 Apollo 9 rientra sulla Terra, successo per un test cruciale

MeteoWeb

Il 13 marzo 1969 la missione Apollo 9 rientrò sulla Terra concludendo con successo un’importante fase del programma spaziale statunitense. Dopo dieci giorni in orbita terrestre, l’equipaggio – composto da James McDivitt, David Scott e Rusty Schweickart – testò per la prima volta in condizioni reali il Modulo Lunare, componente essenziale per il futuro allunaggio dell’Apollo 11.

Lanciata il 3 marzo dal Kennedy Space Center, Apollo 9 ebbe il compito cruciale di verificare la funzionalità del Modulo Lunare “Spider” e la sua capacità di separarsi e ricongiungersi con il Modulo di Comando. L’astronauta Schweickart effettuò anche un’attività extraveicolare (EVA), dimostrando la possibilità di trasferirsi tra i 2 moduli nello Spazio.

Dopo una serie di test riusciti, il 13 marzo la capsula di comando “Gumdrop” ammarò nell’Oceano Atlantico, segnando un altro passo decisivo verso lo sbarco sulla Luna. La missione confermò l’affidabilità del sistema e aprì la strada alle successive Apollo 10 e 11, che avrebbero portato l’umanità sulla superficie lunare pochi mesi dopo.

