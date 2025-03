17 marzo 1861, la nascita del Regno d’Italia e il processo di unificazione nazionale

MeteoWeb

Il 17 marzo 1861 segna è una data cruciale nella storia d’Italia: segna la proclamazione ufficiale del Regno d’Italia da parte del neonato Parlamento italiano a Torino. Vittorio Emanuele II di Savoia assunse il titolo di Re d’Italia, mentre Camillo Benso di Cavour divenne il primo presidente del Consiglio del nuovo Stato unitario. Questo evento rappresentò il culmine di un lungo e complesso processo politico e militare noto come il Risorgimento.

L’unificazione italiana non fu però immediata né completa. Sebbene gran parte della penisola fosse già sotto il controllo del nuovo regno, regioni chiave come il Veneto, il Lazio e il Trentino-Alto Adige entrarono a far parte dell’Italia solo negli anni successivi, attraverso conflitti diplomatici e militari. La conclusione definitiva dell’unità territoriale avvenne con la vittoria nella I Guerra Mondiale nel 1918, evento celebrato annualmente il 4 novembre con la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Oggi, il 17 marzo è un’occasione per riflettere sull’importanza dell’unità nazionale, sulle sue radici storiche e sul ruolo della scienza e della cultura nello sviluppo di un’identità italiana condivisa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.