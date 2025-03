Il 19 marzo 1981 l’incidente dello Shuttle Columbia: morti e feriti

MeteoWeb

Il 19 marzo 1981 un grave incidente ha scosso il programma Space Shuttle della NASA. Durante un test a terra dello Space Shuttle Columbia, 3 tecnici hanno perso la vita e altri 5 sono rimasti feriti a causa di una fuga di gas tossici all’interno della struttura di supporto della navetta. L’incidente è avvenuto mentre il Columbia era sulla rampa di lancio, in fase di preparazione per il primo volo spaziale programmato per aprile 1981. Il test prevedeva il controllo dei sistemi di bordo quando una perdita di azoto nell’area della baia motori ha provocato il soffocamento dei tecnici. L’assenza di ossigeno nell’ambiente chiuso ha reso fatale l’esposizione per 3 di loro, mentre altri sono stati soccorsi in condizioni critiche.

L’evento ha evidenziato le criticità nelle procedure di sicurezza a terra, portando a una revisione immediata delle norme per la protezione del personale coinvolto nei test pre-lancio. Nonostante la tragedia, la missione STS-1 del Columbia è stata lanciata con successo il 12 aprile 1981, segnando l’inizio dell’era degli Shuttle.

