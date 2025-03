Il 20 marzo 1964 la fondazione dell’ESRO, il precursore dell’Agenzia Spaziale Europea

MeteoWeb

Il 20 marzo 1964 segna la fondazione dell’ESRO (European Space Research Organization). L’organizzazione fu creata sulla base di un accordo intergovernativo firmato il 14 giugno 1962, con l’obiettivo di sviluppare e gestire programmi di ricerca spaziale per conto degli Stati membri europei. L’ESRO nacque in un periodo in cui la corsa allo Spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica dominava la scena geopolitica, ma l’Europa cercava di non rimanere indietro. L’organizzazione, composta inizialmente da 10 Paesi membri, si concentrò su attività di ricerca scientifica in ambito spaziale, come il lancio di satelliti scientifici e l’esplorazione delle tecnologie spaziali. Tra i primi successi dell’ESRO ci fu il lancio del satellite ESRO-1 nel 1968, che contribuì a mettere in evidenza l’importanza della cooperazione internazionale nella ricerca spaziale.

Nel 1975, l’ESRO si fuse con l’ELDO (European Launcher Development Organization), dando vita all’Agenzia Spaziale Europea (ESA), oggi uno dei principali attori nel campo dell’esplorazione spaziale globale. La fondazione dell’ESRO è dunque un passo fondamentale nell’evoluzione della ricerca spaziale europea, che ha permesso all’Europa di essere protagonista nella corsa allo Spazio.

