Il 21 marzo 1935 la Persia diventa Iran

Il 21 marzo 1935 la Persia, un nome che ha identificato il paese per millenni, viene ufficialmente rinominata Iran. La decisione, presa dal governo del Shah Reza Pahlavi, rappresenta non solo un cambiamento di denominazione geografica, ma anche un atto simbolico di rinnovamento e modernizzazione.

L’origine del termine “Iran” risale alla parola persiana “Aryānām”, che significa “Terra degli Arii”, un richiamo alla storica cultura indo-iranica. Con la nuova denominazione, Reza Shah intendeva rafforzare l’identità nazionale, allontanandosi dalle influenze imperiali straniere e segnare la fine di un’era segnata da invasioni e dominazioni straniere. Il cambiamento rifletteva anche il desiderio del monarca di modernizzare il Paese, ispirandosi agli ideali europei di progressismo e sviluppo.

Questa riforma non fu però priva di controversie. Mentre molti iraniani la accolsero con favore, altri vedevano in essa un tentativo di distaccarsi troppo dalla tradizione culturale del Paese. Nonostante ciò, la decisione ha avuto un impatto duraturo sull’immagine internazionale dell’Iran, che da quel momento è diventato ufficialmente il nome riconosciuto in tutto il mondo.

