Il 21 marzo 1965 Ranger 9 conquista la Luna

Il 21 marzo 1965 la NASA lancia Ranger 9, l’ultimo della serie di missioni Ranger, progettate per esplorare la Luna. Il veicolo spaziale fu lanciato con successo da una base di Cape Canaveral, destinato a compiere una missione storica che avrebbe offerto nuove conoscenze sulla superficie lunare. Ranger 9 aveva come obiettivo principale quello di inviare immagini dettagliate della superficie lunare, contribuendo a preparare il terreno per le future missioni Apollo. A differenza dei suoi predecessori, che avevano ottenuto risultati limitati o distruttivi, Ranger 9 riuscì nell’intento di trasmettere una serie di immagini di alta qualità durante il suo impatto sulla Luna. Il 24 marzo 1965 colpì la superficie lunare, trasmettendo 5.814 immagini in tempo reale, che mostrarono dettagli precisi dei crateri lunari e della topografia.

Questa missione segnò un successo decisivo per la NASA, consolidando il programma Ranger e spianando la strada per le future esplorazioni lunari.

