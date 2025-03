Il 22 marzo 1995 Valeri Polyakov stabilisce il record di permanenza nello Spazio

MeteoWeb

Il 22 marzo 1995, il cosmonauta russo Valeri Vladimirovič Poljakov fece ritorno sulla Terra dopo aver trascorso 438 giorni consecutivi nello Spazio, stabilendo il record per la missione spaziale più lunga mai realizzata. Polyakov partì a bordo della navicella Sojuz TM-18 il 9 gennaio 1994 e rimase a bordo della stazione spaziale Mir per oltre 14 mesi, conducendo esperimenti medici e biologici per studiare gli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano. Durante la sua missione, affrontò condizioni estreme, contribuendo alla comprensione delle modifiche fisiologiche e psicologiche causate dalla microgravità.

Al suo rientro sulla Terra, avvenuto con la Sojuz TM-20, Polyakov sorprese gli scienziati riuscendo a camminare pochi minuti dopo l’atterraggio, dimostrando che un lungo soggiorno nello Spazio non precludeva un rapido recupero fisico.

Il suo record è tuttora una pietra miliare nell’esplorazione spaziale e rappresenta un punto di riferimento per le future missioni di lunga durata, come quelle verso Marte. L’impresa di Polyakov ha fornito dati essenziali sulla resistenza umana nello spazio, avvicinando sempre di più l’umanità al sogno dell’esplorazione interplanetaria.

