Il 23 marzo il lancio di Gemini 3, il primo volo spaziale USA con 2 astronauti

MeteoWeb

Il 23 marzo 1965 avvenne il lancio della missione Gemini 3, il primo volo statunitense con un equipaggio di 2 astronauti. A bordo della capsula, chiamata Molly Brown, c’erano Gus Grissom e John W. Young, protagonisti di un’operazione fondamentale per il futuro del programma Apollo. Decollata dal Kennedy Space Center, la navicella completò 3 orbite terrestri in circa 5 ore, testando nuove manovre di controllo dell’assetto e di variazione dell’orbita. Fu la prima missione in cui un equipaggio modificò attivamente la traiettoria della capsula, un’innovazione cruciale per le future missioni lunari.

L’evento ebbe anche un curioso aneddoto: John Young portò di nascosto un panino al roast beef, infrangendo le rigide regole della NASA e suscitando polemiche tra i dirigenti dell’agenzia spaziale.

Il successo di Gemini 3 dimostrò la capacità degli astronauti di controllare attivamente la navicella, ponendo le basi per le successive missioni Apollo e il sogno americano di sbarcare sulla Luna.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.