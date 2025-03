Il 24 marzo 1944 l’Eccidio delle Fosse Ardeatine: una ferita nella memoria italiana

MeteoWeb

Il 24 marzo 1944 Roma fu teatro di uno dei più tragici episodi della II Guerra Mondiale: l’Eccidio delle Fosse Ardeatine. In questa data, 335 italiani furono brutalmente fucilati dalle forze di sicurezza della Germania nazista, in una feroce rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella, avvenuto il giorno precedente. L’attacco, condotto dai membri dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP), causò la morte di 33 soldati tedeschi appartenenti al reggimento Bozen. La reazione nazista fu immediata e spietata: Adolf Hitler ordinò l’esecuzione di 10 italiani per ogni tedesco ucciso. Furono rastrellati prigionieri politici, ebrei, antifascisti e semplici civili, portati nelle cave di pozzolana lungo la via Ardeatina e lì massacrati con un colpo alla nuca.

L’eccidio rappresenta uno degli atti più cruenti dell’occupazione nazista in Italia. Dopo la guerra, i responsabili furono processati: l’ufficiale Herbert Kappler fu condannato all’ergastolo. Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine ricorda le vittime di questa barbarie, simbolo del sacrificio e della resistenza del popolo italiano contro l’oppressione nazifascista.

