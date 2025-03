Il 28 marzo 2005 un terremoto colpisce l’Isola di Sumatra: centinaia di vittime

MeteoWeb

Il 28 marzo 2005 un devastante terremoto magnitudo 8.7 ha colpito l’Isola di Sumatra, in Indonesia, provocando centinaia di vittime e ingenti danni (almeno 915 persone sono morte, per lo più sull’isola di Nias). La scossa si è verificata alle 23:09 ora locale e ha avuto epicentro al largo della costa occidentale dell’isola. Il sisma ha fatto tremare edifici e infrastrutture, causando il crollo di numerose abitazioni e lasciando migliaia di persone senza tetto. Nonostante la forte intensità, non si è verificato uno tsunami significativo.

L’ ipocentro è stato localizzato a 30 km di profondità sotto la superficie dell’Oceano Indiano, dove la subduzione spinge la placca indo-australiana verso Sud/Ovest sotto il bordo della Sonda della placca eurasiatica. Gli effetti sono stati avvertiti fino a Bangkok, in Thailandia, a oltre un migliaio di km di distanza.

