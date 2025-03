Il 29 marzo 1958 il primo lancio di R-7, il missile che ha spianato la strada alla conquista dello Spazio

MeteoWeb

Il 29 marzo 1958 è avvenuto il primo lancio riuscito del missile balistico intercontinentale R-7. Progettato dall’OKB-1 sotto la guida di Sergej Korolëv, il R-7 si distingueva per il suo design innovativo e la sua potenza senza precedenti. Dotato di due stadi e costruito con un’architettura “a pacchetto”, il missile consentiva l’accensione simultanea di tutti i motori già a terra, migliorando la stabilità del lancio. Durante il test del 1958, la testata del R-7 raggiunse con successo l’obiettivo senza subire danni, dimostrando l’efficacia del progetto.

Sebbene nato come arma militare, il R-7 divenne presto la base per lo sviluppo dei lanciatori spaziali sovietici. Grazie a questa tecnologia, il 4 ottobre 1957 fu lanciato lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, e successivamente la capsula Vostok 1, che portò Jurij Gagarin nello spazio nel 1961.

Dopo una serie di test, il 20 gennaio 1960 il R-7 entrò ufficialmente in servizio. Questo missile non solo rivoluzionò la difesa sovietica, ma aprì la strada all’era spaziale, trasformando la conquista del cosmo in una realtà.

