Il 29 marzo 1974 la scoperta dell’Esercito di Terracotta

MeteoWeb

Il 29 marzo 1974, nella provincia cinese di Shaanxi, un gruppo di contadini intenti a scavare un pozzo per l’acqua fece una delle scoperte archeologiche più straordinarie del XX secolo: il mausoleo dell’imperatore Qin Shi Huang e il celebre Esercito di Terracotta. L’incredibile ritrovamento avvenne per caso, quando Yang Zhifa e i suoi fratelli trovarono frammenti di statue in argilla, ignari del fatto che sotto i loro piedi si celasse un’intera armata di soldati di terracotta a grandezza naturale.

Gli scavi successivi, che si conclusero l’11 luglio 1975, portarono alla luce migliaia di statue raffiguranti guerrieri, cavalli e carri da guerra, disposti in formazioni militari e pronti a proteggere l’imperatore nell’aldilà. Ogni statua è unica, con dettagli distintivi nei volti, nelle acconciature e nelle armature, testimoniando l’abilità artistica e tecnologica dell’antica Cina.

Ancora oggi, il mausoleo di Qin Shi Huang resta uno dei siti archeologici più affascinanti al mondo. L’area della sepoltura principale dell’imperatore rimane inesplorata, alimentando il mistero su possibili nuovi reperti. L’Esercito di Terracotta rappresenta un’eredità senza tempo, simbolo del potere e dell’ambizione del primo imperatore della Cina unificata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.