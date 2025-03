Il 3 marzo 1915 la nascita della NACA, l’alba dell’aeronautica moderna

MeteoWeb

Il 3 marzo 1915 segna la fondazione della National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), l’ente che avrebbe gettato le basi per la futura NASA. Creata dal Congresso degli Stati Uniti con l’obiettivo di promuovere la ricerca aeronautica, la NACA nacque in un periodo di grande fermento tecnologico, spinto dalla Prima Guerra Mondiale e dalla crescente importanza dell’aviazione.

La NACA sviluppò innovazioni fondamentali, tra cui il profilo alare NACA e le prime gallerie del vento avanzate. Le sue ricerche portarono a velivoli più veloci, sicuri ed efficienti, contribuendo direttamente ai successi dell’aviazione militare e civile.

Nel 1958, con l’inizio dell’era spaziale e la corsa al cosmo contro l’Unione Sovietica, la NACA fu trasformata nella NASA (National Aeronautics and Space Administration), espandendo le sue competenze dall’atmosfera terrestre allo Spazio profondo.

Dalla progettazione dei primi aerei supersonici all’allunaggio dell’Apollo 11, l’eredità della NACA continua a vivere nelle conquiste scientifiche e tecnologiche della NASA, segnando un secolo di progressi che hanno ridefinito il nostro modo di volare e di esplorare l’universo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.