Il 3 marzo 1972 il lancio di Pioneer 10, la prima sonda a viaggiare verso le stelle

Il 3 marzo 1972, la NASA lanciò la sonda Pioneer 10, una delle missioni più audaci nella storia dell’esplorazione spaziale. Destinata a diventare la prima sonda a viaggiare attraverso la fascia degli asteroidi e a raggiungere lo Spazio interstellare, Pioneer 10 fu un pioniere nell’esplorazione al di fuori del Sistema Solare. A bordo di un razzo Atlas-Centaur, la sonda decollò da Cape Canaveral con l’obiettivo di raggiungere Giove. Dopo aver sorvolato il pianeta gigante nel 1973, Pioneer 10 continuò il suo viaggio verso l’infinito, inviando dati cruciali sulla composizione del sistema solare esterno.

Lanciata in un’orbita che la portava oltre il Sistema Solare, la sonda era equipaggiata con uno dei primi disegni simbolici per comunicare con possibili civiltà extraterrestri: una placca in alluminio che riportava informazioni sulla Terra e sull’umanità.

Anche se i segnali dalla sonda sono cessati nel 2003, quando era a oltre 17 miliardi di chilometri dalla Terra, Pioneer 10 rappresenta un traguardo fondamentale nell’esplorazione spaziale. Ha aperto la strada per le missioni successive, come le sonde Voyager.

