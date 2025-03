30 marzo 1993: si spegne la più lunga e voluminosa eruzione dell’Etna

MeteoWeb

Il 30 marzo 1993 si concluse un evento che ha segnato un capitolo fondamentale nella storia vulcanologica dell’Etna e dell’intero Mediterraneo: l’eruzione iniziata il 14 dicembre 1991, durata ben 473 giorni consecutivi, la più lunga e voluminosa registrata sul vulcano siciliano negli ultimi tre secoli. Con oltre 300 milioni di metri cubi di lava emessi, questa straordinaria attività eruttiva ha rappresentato non solo una spettacolare dimostrazione della potenza della natura, ma anche una sfida senza precedenti per la scienza, la protezione civile e le comunità locali.

L’eruzione ebbe origine con l’apertura di una frattura alla base del cratere di sud-est, tra i 3100 e i 2200 metri di quota. Da lì, numerosi flussi di lava iniziarono a scendere con rapidità lungo i pendii orientali dell’Etna, riversandosi prima nella Valle del Bove e poi raggiungendo la Val Calanna. L’azione del magma fu ininterrotta per mesi, caratterizzata da un’intensa attività effusiva accompagnata da degassamenti costanti ai crateri sommitali. Nonostante l’eruzione fosse classificata con un VEI (Indice di Esplosività Vulcanica) pari a 2 — indicativo di un’attività di tipo stromboliano o vulcaniano moderato — l’estensione e la durata dell’evento superarono di gran lunga le aspettative iniziali, mettendo a rischio territori abitati e infrastrutture vitali.

Uno dei principali centri minacciati fu Zafferana Etnea, situata sul versante orientale del vulcano. Di fronte all’avanzare lento ma inesorabile della lava, le autorità misero in atto una serie di misure di emergenza. Nel gennaio 1992 fu costruita una barriera di contenimento nella Val Calanna: un terrapieno alto 20 metri e lungo circa 400, pensato per ostacolare il fronte lavico. Tuttavia, la forza della natura ebbe la meglio e la colata superò l’ostacolo nel giro di poche settimane.

L’intervento umano non si fermò a tentativi passivi. Per la prima volta in Europa, furono adottate soluzioni ingegneristiche innovative nel tentativo di deviare o rallentare i flussi lavici. La cosiddetta operazione “Volcano Buster”, ispirata a tecniche già sperimentate alle Hawaii, vide l’impiego di esplosivi per rompere i tunnel lavici sotterranei e disperdere l’energia del magma. Inoltre, blocchi di cemento furono calati con elicotteri direttamente lungo il percorso delle colate, nel tentativo di frenarne la velocità. Furono anche realizzati canali di deviazione scavati artificialmente, per indirizzare la lava verso aree disabitate e meno vulnerabili.

Nel marzo 1993, dopo oltre un anno di attività, l’intensità dell’eruzione iniziò gradualmente a diminuire. Il 30 marzo fu osservato l’ultimo flusso lavico attivo e da quel momento il sistema eruttivo cominciò a raffreddarsi, mentre il degassamento si ridusse progressivamente. Si concluse così un ciclo eruttivo che, pur non avendo causato vittime dirette, provocò danni ambientali e sociali rilevanti: furono distrutti numerosi ettari di vigneti, castagneti, noccioleti e altre coltivazioni; le sorgenti idriche di interi villaggi furono compromesse; e la popolazione locale fu costretta a convivere per mesi con l’incertezza e la paura.

L’impatto economico fu notevole. Le operazioni di gestione dell’emergenza coinvolsero ingenti risorse finanziarie e umane, con la partecipazione non solo delle autorità italiane ma anche di supporti internazionali, come i Marines statunitensi, che contribuirono alle operazioni logistiche.

Questa eruzione dell’Etna rappresenta ancora oggi un caso di studio fondamentale per la vulcanologia moderna. Essa ha offerto un’occasione unica per osservare da vicino i processi eruttivi di un grande vulcano attivo, ma soprattutto ha insegnato come sia possibile intervenire in modo pragmatico per ridurre i rischi, proteggere le popolazioni e convivere con una presenza naturale tanto affascinante quanto pericolosa.

