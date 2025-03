Il 5 marzo 1958 fallisce il lancio della sonda Explorer 2

MeteoWeb

Il 5 marzo 1958 la sonda spaziale Explorer 2, parte del Programma Explorer, non è riuscita a raggiungere l’orbita terrestre. La missione, lanciata dalla NASA, aveva come obiettivo l’esplorazione della radiazione cosmica e l’analisi dei raggi X nello Spazio. La sonda, progettata per essere una delle prime a raccogliere dati su questi fenomeni, non riuscì a completare la sua missione a causa di un malfunzionamento del razzo vettore Juno I. La sonda non raggiunse la velocità sufficiente per entrare in orbita e, pertanto, rientrò nell’atmosfera terrestre, distruggendosi prima di poter inviare qualsiasi dato utile. Nonostante il fallimento, il Programma Explorer ha avuto un impatto significativo sull’evoluzione della ricerca spaziale, contribuendo a migliorare la progettazione delle missioni successive.

